Basilisco d’Oro agli eroi della città | Celebriamo chi agisce per il bene
Una sala congressi gremita, presso la biblioteca comunale di via Carducci, ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna del Basilisco d’Oro, la massima onorificenza cittadina che dal 2016 premia i peschieresi che si sono distinti nei campi della cultura, del volontariato e dello sport. Le benemerenze sono state consegnate dal sindaco Andrea Coden e dal presidente del consiglio comunale, nonché della giuria assegnataria, Moreno Mazzola, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "Celebrare chi sceglie di agire per il bene comune - ha affermato - è un segno di civiltà. Ogni benemerenza racconta una storia di coraggio, senso del dovere e amore per la propria città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
