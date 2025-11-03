Una sala congressi gremita, presso la biblioteca comunale di via Carducci, ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna del Basilisco d’Oro, la massima onorificenza cittadina che dal 2016 premia i peschieresi che si sono distinti nei campi della cultura, del volontariato e dello sport. Le benemerenze sono state consegnate dal sindaco Andrea Coden e dal presidente del consiglio comunale, nonché della giuria assegnataria, Moreno Mazzola, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "Celebrare chi sceglie di agire per il bene comune - ha affermato - è un segno di civiltà. Ogni benemerenza racconta una storia di coraggio, senso del dovere e amore per la propria città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basilisco d’Oro agli “eroi” della città: "Celebriamo chi agisce per il bene"