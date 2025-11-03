Baseball a Los Angeles si paga per assistere alla festa dei Dodgers allo stadio | biglietti dagli 84 a 2.400 dollari

Due milioni di dollari, al cambio 1,8 milioni di euro. Pagano i Los Angeles Dodgers. E’ il costo della parata (tra pubblica sicurezza, vigili del fuoco) per la vittoria che la franchigia campione del mondo di baseball Mlb ha pagato lo scorso anno per salutare i suoi tifosi dopo aver vinto il titolo. Quest’anno si replica. Ne parla il Los Angeles Times Due giorni dopo aver vinto le World Series per il secondo anno consecutivo, i Dodgers festeggeranno lunedì con una parata nel centro di Los Angeles e un evento speciale al Dodger Stadium. Appuntamento alle 9 del Pacifico, le 18 in Italia per cominciare la parata sul pullman scoperto lungo le vie del centro di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baseball, a Los Angeles si paga per assistere alla festa dei Dodgers allo stadio: biglietti dagli 84 a 2.400 dollari

