Bartoccini Perugia niente fare Le magliette nere cadono a Firenze

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE 3 BARTOCCINI PERUGIA 0 (25-22, 25-21, 25-22) FIRENZE: Knollema 15, Acciarri 12, Zuccarelli 11, Villani 11, Malesevic 5, Morello 1, Valoppi (L), Tanase, Bertolino. N.E. – Kacmaz, Bukilic, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L2). All. Federico Chiavegatti. PERUGIA: Gardini 17, Markovic 12, Perinelli 9, Bartolini B. 4, Lemmens 3, Ricci, Recchia (L1), Kump 2, Williams 1, Turlà, Fiesoli, Sirressi (L2). N.E. – Bartolini G., Mazzaro. All. Andrea Giovi. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) ed Antonio Gaetano (CZ). BISONTE (b.s. 5, v. 4, muri 7, errori 10). RESTAURI (b.s. 6, v. 1, muri 2, errori 14). PERUGIA - Niente da fare per la Bartoccini Mc Restauri Perugia nella settima giornata di serie A1 femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

