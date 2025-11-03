Bartoccini Perugia niente fare Le magliette nere cadono a Firenze
FIRENZE 3 BARTOCCINI PERUGIA 0 (25-22, 25-21, 25-22) FIRENZE: Knollema 15, Acciarri 12, Zuccarelli 11, Villani 11, Malesevic 5, Morello 1, Valoppi (L), Tanase, Bertolino. N.E. – Kacmaz, Bukilic, Agrifoglio, Colzi, Lapini (L2). All. Federico Chiavegatti. PERUGIA: Gardini 17, Markovic 12, Perinelli 9, Bartolini B. 4, Lemmens 3, Ricci, Recchia (L1), Kump 2, Williams 1, Turlà, Fiesoli, Sirressi (L2). N.E. – Bartolini G., Mazzaro. All. Andrea Giovi. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) ed Antonio Gaetano (CZ). BISONTE (b.s. 5, v. 4, muri 7, errori 10). RESTAURI (b.s. 6, v. 1, muri 2, errori 14). PERUGIA - Niente da fare per la Bartoccini Mc Restauri Perugia nella settima giornata di serie A1 femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LIVE SCORE Il Bisonte Firenze 2-0 Bartoccini MC Restauri (25-21) #volley #blackangelsperugiavolley #bartoccinimcrestauri #seriea1 #perugia - facebook.com Vai su Facebook
Amaro debutto per la Bartoccini MC Restauri Perugia - X Vai su X
Bartoccini Perugia, niente fare. Le magliette nere cadono a Firenze - FIRENZE: Knollema 15, Acciarri 12, Zuccarelli 11, Villani 11, Malesevic 5, Morello 1, Valoppi (L), Tanase, Bertolino. Come scrive msn.com
Volley serie A1 femminile. Bartoccini Mc Restauri, l’analisi di Perinelli:: "Peccato, non abbiamo giocato una bella partita» - PERUGIA – Il campionato di serie A1 femminile si complica per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Secondo sport.quotidiano.net
La Bartoccini MC Restauri Perugia nulla può contro Milano - La Bartoccini MC Restauri Perugia prova a tenere testa alla corazzata Numia Vero Volley Milano nel turno infrasettimanale di giovedì 30 ottobre. Riporta umbria24.it