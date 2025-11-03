Barbara Poggiali presidente del Fondo Italiano d’Investimento SGR

Il Fondo Italiano d’Investimento SGR ha rinnovato il proprio Consiglio d’amministrazione per il triennio 2025-2028. Presidente sarà ancora una volta Barbara Poggiali, confermata al vertice della società di gestione di risparmio che per il 55 per cento è partecipata dalla CDP Equity. L’Assemblea di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha poi nominato Domenico Lombardi nuovo amministratore delegato e direttore generale. Il Consiglio d’amministrazione sarà poi composto da Sabrina Coletti, Piero Cucunato (consigliere indipendente), Paolo Fabris de Fabris (consigliere indipendente), Francesca Fonzi, Katia Franchitto (consigliere indipendente), Emilio Giorgi (consigliere indipendente), Stefania Godoli, Elio Lolla (consigliere indipendente), Giorgio Piazza, Marco Elio Rottigni e Costanza Scarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Barbara Poggiali presidente del Fondo Italiano d’Investimento SGR

