Baratto Day al salotto Cult | a Terni la bellezza si fa economia circolare

Ternitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni c’è un luogo dove il tempo si ferma e il valore torna a circolare. È il salotto Cu(l)t di Francesca Fioretti, che per il terzo mese consecutivo ospita il Baratto Day: una giornata dedicata allo scambio di servizi e creatività, in programma giovedì 6 novembre in via Angeloni 68. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

