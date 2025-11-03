Bar Carlino 2025 - Bologna - Brann
Dopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bar Carlino, rivivi l’evento prima della sfida Steaua Bucarest - Bologna - Un’ora di festa prima della sfida in Romania assieme a tanti ospiti, con un pensiero all’alluvione di un anno fa: vi aspettiamo in via Saragozza 81 ... msn.com scrive
Bar Carlino, che festa. L’amore rossoblù raggiunge Bucarest: un pre-partita fortunato - Il campione Cipriani: “Questa rosa è il mix tra esperienza e gioventù”. Secondo msn.com
Bar Carlino | Aston Villa – Bologna - Dopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. Riporta quotidiano.net