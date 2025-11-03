Bando taxi si allungano ancora i tempi per il rilascio delle nuove licenze
Nuovi ritardi che rimanderanno il completo rilascio delle licenze taxi al 2026. Sono ancora in attesa di ricevere l’ormai famosa “pec” del Comune i 176 aspiranti tassisti di Roma rimasti inizialmente esclusi dalle graduatorie del concorso pubblico svoltosi a ottobre 2024.Ritardi nel rilascio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
