Bando taxi si allungano ancora i tempi per il rilascio delle nuove licenze

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi ritardi che rimanderanno il completo rilascio delle licenze taxi al 2026. Sono ancora in attesa di ricevere l’ormai famosa “pec” del Comune i 176 aspiranti tassisti di Roma rimasti inizialmente esclusi dalle graduatorie del concorso pubblico svoltosi a ottobre 2024.Ritardi nel rilascio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

