Banda specializzata in rapine ad imprenditori cinque arresti a Catania
Rapina aggravata e porto illegali di armi sono le accuse contestate dalla procura Etnea che ha disposto l’arresto di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
