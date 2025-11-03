Rapina aggravata e porto illegali di armi sono le accuse contestate dalla procura Etnea che ha disposto l’arresto di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Banda specializzata in rapine ad imprenditori, cinque arresti a Catania