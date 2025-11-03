Banda specializzata in rapine ad imprenditori cinque arresti a Catania

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina aggravata e porto illegali di armi sono le accuse contestate dalla procura Etnea che ha disposto l’arresto di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo. A eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

banda specializzata in rapine ad imprenditori cinque arresti a catania

© Feedpress.me - Banda specializzata in rapine ad imprenditori, cinque arresti a Catania

News recenti che potrebbero piacerti

banda specializzata rapine imprenditoriBanda specializzata in rapine ad imprenditori, cinque arresti a Catania - Rapina aggravata e porto illegali di armi sono le accuse contestate dalla procura Etnea che ha disposto l’arresto di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo. Si legge su msn.com

banda specializzata rapine imprenditoriRapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili - Rapina nella villa dell’imprenditore Eugenio Gallizioli a Trento: contanti e gioielli rubati, tre arresti e un denunciato dopo indagini dei Carabinieri ... msn.com scrive

Rapina da 300 mila euro all’imprenditore Gallizioli: arrestati i presunti autori - Le indagini hanno svelato contatti con ambienti criminali organizzati ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Banda Specializzata Rapine Imprenditori