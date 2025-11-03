abba 3 banca macerata 0 (25-21, 27-25, 25-23): Zamagni 9, Trillini 9, Catone 1, Schianchi, Krauchuk 13, Di Silvestre 12, Castagneri, Suraci, Allik 9, Morazzini (L1). N.e.: Larizza, Rascato, Pesare, Calonico (L2). All: Di Tommaso. MACERATA: Fabi 2, Novello 10, Pedron 1, Garello, Fall 8, Diaferia 1, Ambrose 1, Zhelev 9, Karyagin 17, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). N.e.: Talevi. All: Giannini. Arbitri: Marconi e Pernpruner Note: Durata set: 30’, 40’, 32’. Tot 1 h e 42’ Prima sconfitta in campionato per la Banca Macerata Fisiomed che perde in casa di Pineto con un 3-0 netto soltanto nel punteggio ma non nell’andamento della sfida, sempre in grande equilibrio, soprattutto nel secondo e terzo parziale, in cui si sono rivelati decisivi gli attacchi dei padroni di casa nei finali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banca Macerata perde in casa del Pineto