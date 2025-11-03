Banca d’Italia venduta Prezzo totale | 4 milioni Cordata pesarese battuta Vince impresa laziale
E’ stata venduta all’asta la ex sede della Banca d’Italia in via Rossini. C’è stata una corsa al rialzo – quattro le società partecipanti – per cui il prezzo stabilito dall’istituto centrale è salito da 2 milioni e 600 mila euro a 3 milioni e 600 mila euro. Sopra questa cifra bisogna aggiungere circa 400mila euro di spese di registro per cui si arriva a circa 4 milioni di euro. Una sola cordata di Pesaro: dietro a due professionisti, tre imprenditori locali. Per il resto un fondo immobiliare, quindi una impresa di costruzioni Sartori di Cattolica e per finire un’altra impresa di costruzioni di Viterbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Ultimi giorni per fare domanda per il Concorso della Banca d'Italia per 60 giuristi laureati: ecco cosa sapere per partecipare e come prepararsi - facebook.com Vai su Facebook
Si è conclusa a Firenze la riunione del Consiglio direttivo della @ecb, ospitata dalla Banca d’Italia. ? Il Governatore Fabio #Panetta ha aperto la conferenza stampa della Presidente Christine @Lagarde, che ha illustrato le ultime decisioni di politica monet - X Vai su X