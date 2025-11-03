E’ stata venduta all’asta la ex sede della Banca d’Italia in via Rossini. C’è stata una corsa al rialzo – quattro le società partecipanti – per cui il prezzo stabilito dall’istituto centrale è salito da 2 milioni e 600 mila euro a 3 milioni e 600 mila euro. Sopra questa cifra bisogna aggiungere circa 400mila euro di spese di registro per cui si arriva a circa 4 milioni di euro. Una sola cordata di Pesaro: dietro a due professionisti, tre imprenditori locali. Per il resto un fondo immobiliare, quindi una impresa di costruzioni Sartori di Cattolica e per finire un’altra impresa di costruzioni di Viterbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Banca d'Italia venduta. Prezzo totale: 4 milioni. Cordata pesarese battuta. Vince impresa laziale