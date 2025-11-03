Banca Annia netto successo casalingo Superata in tre set Peschiera

Partita di grande autorevolezza e attenzione in casa per la Banca Annia Padova Women, che supera in poco più di un’ora di gioco l’Orotig Area Sport Peschiera. Masiero e compagne tengono sotto controllo tutti i set e fanno la differenza a livello statistico in tutti i fondamentali, centrando la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

