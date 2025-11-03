Bambole pedopornografiche su Shein la Francia si infuria | Toglietele o verrete bannati
Bambole gonfiabili con la forma di bambini sono apparse nel catalogo di Shein, la celebre App che vende abiti fast fashion in tutto il mondo. L’azienda cinese è finita al centro di una bufera mediatica brutale, a causa della gravità degli illeciti commessi. Da quanto si apprende, le bambole sono state immediatamente ritirate dal mercato, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
