Balzaretti sarà il vice di Benatia al Marsiglia avrà un nuovo ruolo | lavorerà con De Zerbi

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balzaretti si trasferirà al Marsiglia per diventare il vice direttore sportivo del club: sarà il braccio desto di Benatia e lavorerà nella squadra guidata da De Zerbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

