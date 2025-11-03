Ballando con le stelle Raimondo Todaro lancia una frecciatina a un ex vincitore del talent show | Era il più scarso

Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, il latinista Raimondo Todaro ha criticato Emanuele Filiberto di Savoia, che ha trionfato nella quinta edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lancia una frecciatina a un ex vincitore del talent show: "Era il più scarso"

Altre letture consigliate

Francesca Fialdini, infortunio a Ballando con le stelle. «Non so se tornerò». Cosa è successo? - facebook.com Vai su Facebook

Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X

Raimondo Todaro: «Emanuele Filiberto? Il ballerino più scarso di Ballando con le Stelle, ha trionfato solo per il nome. Ecco chi doveva vincere» - Dopo anni da protagonista a Ballando con le Stelle, tra vittorie e momenti che hanno segnato la storia del programma, ... Da msn.com

Raimondo Todaro asfalta Selvaggia Lucarelli «Non doveva farlo»; ecco cosa è successo e perché non si sopportano - Dura replica alla Lucarelli: secondo Raimondo Todaro la giurata avrebbe oltrepassato il limite del suo ruolo rivelando pronostici ... Scrive donnapop.it

Raimondo Todaro tuona contro la giuria di Ballando con le Stelle: "Vanno a simpatia" - Raimondo Todaro ha detto la sua sulla giuria di Ballando con le Stelle, affermando come secondo lui vadano a simpatia con i diversi concorrenti. Si legge su comingsoon.it