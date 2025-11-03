Ballando con le stelle Nancy Brilli nei guai? Si parla di una sanzione per un fatto gravissimo

Il clima a Ballando con le stelle si fa sempre più teso, e questa volta al centro dell’attenzione c’è Nancy Brilli. Dopo alcune puntate segnate da polemiche con la giuria, l’attrice romana sarebbe finita nel mirino di alcune indiscrezioni che parlano addirittura di possibili provvedimenti disciplinari. A lanciare l’indiscrezione è stata Grazia Sambruna, che su MowMag ha raccontato ciò che circola dietro le quinte dello show di Milly Carlucci. Le voci parlano di contratti, presunti bot e rimproveri lontano dalle telecamere: un quadro che, se confermato, potrebbe creare più di un imbarazzo nel programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ballando con le stelle, Nancy Brilli nei guai? Si parla di una sanzione per un fatto gravissimo

Scopri altri approfondimenti

"Ballando con le stelle", chi è stato eliminato e chi ha vinto: polemiche a non finire - facebook.com Vai su Facebook

Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X

Le Polemiche di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: Tutti i Dettagli - Durante la sesta edizione di Ballando con le stelle, l’attrice Nancy Brilli ha suscitato un acceso dibattito tra il pubblico e la giuria. Secondo notizie.it

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli punge la giuria: “Bulli” - Nancy Brilli racconta perché ha scelto di partecipare a “Ballando con le Stelle” e dice la sua sui duri commenti della giuria ... Si legge su dilei.it

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: “Volete farmi fuori ma…”/ Tensione a Ballando 2025 - Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Volete farmi fuori ma io non cerco la rissa" Tensione a Ballando con le stelle 2025 ... ilsussidiario.net scrive