Ballabio arriva il nuovo stradino | Massimo Biffi entra in servizio

Leccotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ballabio ha un nuovo operaio addetto alla manutenzione stradale. Si tratta di Massimo Biffi, 34 anni, residente in paese, che ha vinto il concorso pubblico per operaio area operatori esperti a tempo pieno e indeterminato. Il nuovo stradino ha preso servizio lunedì mattina presso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

