Baiano AV controlli dei Carabinieri denunce sequestri e fogli di via
Durante un servizio straordinario nel Mandamento Baianese, i militari hanno segnalato assuntori di droga, denunciato automobilisti senza patente, trovato coltelli in luogo pubblico e proposto il foglio di via per due giovani senza giustificazione sul territorio.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato n ell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
