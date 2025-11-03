Badge digitale per i servizi igienici | una scuola negli Usa limita gli accessi a sette volte a settimana

Una scuola superiore negli Stati Uniti ha introdotto un sistema di "permessi digitali" che limita gli accessi ai servizi igienici degli studenti a un massimo di sette volte settimanali, generando proteste significative tra la popolazione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

