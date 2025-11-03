Azienda e casa messe all?asta per una multa di 600mila euro sulle quote latte | imprenditore finisce in strada
MIRA - «Ho perso all?asta la mia azienda agricola dopo una multa per le quote latte, ed ora vivo con mia moglie in un monolocale a Malcontenta. Sono disperato, non so che fare».
Azienda e casa messe all'asta per una multa sulle quote latte: imprenditore finisce in strada - «Ho perso all'asta la mia azienda agricola dopo una multa per le quote latte, ed ora vivo con mia moglie in un monolocale a Malcontenta.
Mauro Lovisa, i beni dell'ex presidente all'asta: la casa di Rauscedo e l'azienda di famiglia a un prezzo base di oltre 7,8 milioni - I beni di famiglia sacrificati sull'altare del "dio calcio" e di una "fede" neroverde senza eguali.
L'azienda ospedaliera di Alessandria mette all'asta 43 diamanti - universitaria di Alessandria (Aou Al) ha riaperto l'asta pubblica per la vendita di 43 diamanti di proprietà, certificati e in astuccio sigillato.