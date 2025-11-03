Avviata un’indagine della polizia dopo che un giocatore della Premier League è stato minacciato con la pistola da un agente di football

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. La polizia metropolitana ha avviato un’indagine dopo che una stella della Premier League sarebbe stata minacciata con una pistola. Secondo quanto riferito, un agente di calcio è stato arrestato all’indomani dell’incidente. Il giocatore senza nome, che ha vent’anni e si dice abbia un valore di circa 60 milioni di sterline, si trovava in una strada trafficata di Londra con un amico quando si dice che sia avvenuto l’incidente, con la polizia chiamata alle 23:14 di sabato 6 settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

