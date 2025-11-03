Avviata un’indagine della polizia dopo che un giocatore della Premier League è stato minacciato con la pistola da un agente di football
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. La polizia metropolitana ha avviato un’indagine dopo che una stella della Premier League sarebbe stata minacciata con una pistola. Secondo quanto riferito, un agente di calcio è stato arrestato all’indomani dell’incidente. Il giocatore senza nome, che ha vent’anni e si dice abbia un valore di circa 60 milioni di sterline, si trovava in una strada trafficata di Londra con un amico quando si dice che sia avvenuto l’incidente, con la polizia chiamata alle 23:14 di sabato 6 settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
L’indagine, coordinata dalla Procura di Firenze, è stata avviata dopo controlli mirati a verificare la corretta gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche. - facebook.com Vai su Facebook
È stata avviata la 11ª indagine mensile @SIE_Unioncamere del 2025, finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali delle imprese previsti nel periodo dicembre 2025 - febbraio 2026 🆕 Info: - X Vai su X