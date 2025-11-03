Aversa medico aggredito per un certificato | Sono stato male così si lavora con fatica
Insultato, minacciato e perfino strattonato nel suo studio medico per un certificato di malattia. È quanto accaduto al dottor Pasquale Persico, medico di base di Aversa, vittima lo scorso 28 ottobre di un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Aversa, medico aggredito per un certificato: “Sono stato male, così si lavora con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
