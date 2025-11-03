Signore, prendete nota. Quando al prossimo pranzo di famiglia vi chiederanno perché non avete portato il fidanzato, siete autorizzate a rispondere, con una lieve espressione di disgusto: ma no, non è chic, non usa più – lo dice anche Vogue. In un articolo dall’inequivocabile titolo “Avere un fidanzato è diventato imbarazzante?” Chante Joseph analizza la riluttanza di molte giovani donne a mostrare il proprio partner sui social o semplicemente a dichiararsi felicemente in coppia. E badate bene: non è la sbornia dell’innamoramento ad essere l’oggetto dell’imbarazzo. Non è la relazione romantica in sé, ma proprio la figura del fidanzato: il pezzo prende in causa solo le coppie uomo-donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avere un fidanzato è diventato imbarazzante? Perché la Gen Z preferisce mostrarsi single (e nascondere l’amore)