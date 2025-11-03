Avere un fidanzato è diventato imbarazzante? Perché la Gen Z preferisce mostrarsi single e nascondere l’amore
Signore, prendete nota. Quando al prossimo pranzo di famiglia vi chiederanno perché non avete portato il fidanzato, siete autorizzate a rispondere, con una lieve espressione di disgusto: ma no, non è chic, non usa più – lo dice anche Vogue. In un articolo dall’inequivocabile titolo “Avere un fidanzato è diventato imbarazzante?” Chante Joseph analizza la riluttanza di molte giovani donne a mostrare il proprio partner sui social o semplicemente a dichiararsi felicemente in coppia. E badate bene: non è la sbornia dell’innamoramento ad essere l’oggetto dell’imbarazzo. Non è la relazione romantica in sé, ma proprio la figura del fidanzato: il pezzo prende in causa solo le coppie uomo-donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
"la ferrea volontà dell’indagata di non avere figli”. Indagato anche il fidanzato per il quale il gip ha rigettato l'arresto Vai su Facebook
Tutto è iniziato da un articolo di Chante Joseph per British Vogue. Poi i social hanno fatto il resto. Ecco perché oggi avere un compagno sembra quasi un tabù - X Vai su X