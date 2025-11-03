Avengers | Secret Wars ecco quando iniziano le riprese ma ci sono già problemi con la sceneggiatura?

Con le riprese di Doomsday concluse, sono emerse le prime informazioni sul capitolo successivo che con tutta probabilità servirà da reset per il Marvel Cinematic Universe, ma già i problemi non mancano Le riprese di Avengers: Doomsday si sono concluse quest'anno, e si sono svolte dal 28 aprile fino a metà dello scorso settembre. A parte le inevitabili riprese aggiuntive, il film ora si godrà una lussuosa "pausa" di 15 mesi per la post-produzione. Perché così tanto tempo? Semplice: dopo aver terminato Doomsday, i fratelli Russo passeranno immediatamente al sequel, Avengers: Secret Wars. Si vocifera che entrambi i film diventeranno i più costosi della storia di Hollywood, con budget che superano i 500 milioni di dollari (anche se, comprensibilmente, al momento non è possibile confermarlo). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, ecco quando iniziano le riprese (ma ci sono già problemi con la sceneggiatura?)

