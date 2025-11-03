Avengers | Doomsday Namor al centro di una battaglia mozzafiato nel nuovo leak

Tenoch Huerta farà ritorno nei panni di Namor e sarà protagonista di una battaglia spettacolare con tanto di tzunami incorporato, ma si profilano anche due importanti debutti nell'MCU in veste di suoi alleati. In attesa dell'arrivo del trailer, previsto per il mese prossimo, i rumor e le anticipazioni su Avengers: Doomsday non si fermano. Da uno scooper arriva la descrizione di una spettacolare sequenza di battaglia che vede protagonista Namor, nuovamente interpretato da Tenoch Huerta. Secondo l'insider James Mack, "i test di previsualizzazione e 3D Techvis" di Avengers: Doomsday avrebbero mostrato Namor in battaglia "nel bel mezzo di un enorme tsunami" che avrebbe causato lui stesso.

