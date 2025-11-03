Avellino vittoria di carattere ma difesa da registrare | testa al Cesena
Tempo di lettura: 2 minuti Ore di meritato riposo in casa Avellino dopo il pirotecnico 4-3 sulla Reggiana, successo che ha interrotto un digiuno di cinque turni ma che, al tempo stesso, ha riacceso il campanello d’allarme per una fase difensiva ancora in affanno. Sette gol incassati nelle ultime due gare al “Partenio-Lombardi” fotografano un equilibrio da ritrovare, nonostante la ritrovata capacità di reagire nei momenti più delicati. La squadra di Raffaele Biancolino ha mostrato, contro gli emiliani, un’anima combattiva e orgogliosa, capace di ribaltare inerzia e risultato. In evidenza Insigne, protagonista assoluto con un rigore trasformato e l’assist decisivo per Biasci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
