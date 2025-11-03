Avellino marcia per la pace il Comitato Agricoltori Avellinesi lancia un appello alla città
Il Comitato Agricoltori Avellinesi, tra i promotori della marcia “Dalla cura della terra alla semina della speranza”, lancia un appello alla città: difendere la pace significa difendere la terra, la vita e il futuro dei bambini. Nell’immagine che rappresenta la mobilitazione, dei bambini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
