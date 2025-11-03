Avellino in Tribunale con un coltello addosso | intervengono i carabinieri

Avellinotoday.it | 3 nov 2025

Avellino, 3 novembre 2025 – Un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato segnalato quest'oggi al termine del controllo di sicurezza all’ingresso del Tribunale di Avellino.Durante il passaggio attraverso il metal detector, l'apparecchio ha rilevato la presenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

