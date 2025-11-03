Avellino convegno su legalità e giustizia al Circolo della Stampa

Venerdì 7 novembre alle ore 17.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un importante convegno dedicato ai temi della legalità e della giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’onorevole Federico Cafiero De Raho. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

