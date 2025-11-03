Avellino celebra il 4 Novembre | memoria unità e gratitudine

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si prepara a vivere una giornata di memoria e riconoscenza in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un appuntamento che ogni anno richiama la città a riflettere sul significato profondo del sacrificio di chi ha servito l’Italia in tempo di guerra e di pace. Le celebrazioni, promosse dal Comune di Avellino, inizieranno alle ore 10:00 in via Matteotti, dove sarà deposta una corona di fiori al monumento ai Caduti. Un gesto sobrio ma carico di valore simbolico, che rinnova il legame tra la comunità e la sua storia. Alle 11:00, le autorità e i cittadini si sposteranno alla Caserma “Berardi” in Viale Italia per rendere omaggio alle Forze Armate, custodi silenziose della sicurezza e della libertà del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

