Avellino celebra il 4 Novembre | memoria unità e gratitudine
Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si prepara a vivere una giornata di memoria e riconoscenza in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un appuntamento che ogni anno richiama la città a riflettere sul significato profondo del sacrificio di chi ha servito l’Italia in tempo di guerra e di pace. Le celebrazioni, promosse dal Comune di Avellino, inizieranno alle ore 10:00 in via Matteotti, dove sarà deposta una corona di fiori al monumento ai Caduti. Un gesto sobrio ma carico di valore simbolico, che rinnova il legame tra la comunità e la sua storia. Alle 11:00, le autorità e i cittadini si sposteranno alla Caserma “Berardi” in Viale Italia per rendere omaggio alle Forze Armate, custodi silenziose della sicurezza e della libertà del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
La Domenica da Giò Menù Domenica 2 Novembre Regalati una domenica speciale da Giò Carbonara ad Avellino: un menù che celebra i veri sapori della tradizione romana Atmosfera di casa, piatti genuini e tanto gusto… Non mancare! ? Giò Carbonar Vai su Facebook
4 Novembre: Corona ai Caduti, Caserme aperte e mostra all’Archivio di Stato - L’Archivio di Stato di Avellino prenderà parte attiva alle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, patrocinate dal Comune di Avellino. Riporta msn.com
Avezzano celebra il 4 Novembre tra storia, coraggio e cittadinanza attiva - Avezzano celebra il 4 Novembre tra storia, coraggio e cittadinanza attiva - Si legge su laquilablog.it
Piazza della Vittoria, il 4 novembre si celebra la Giornata delle Forze Armate - Martedì 4 novembre, presso il Monumento ai Caduti sito in piazza della Vittoria a Genova, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Come scrive ligurianotizie.it