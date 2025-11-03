Avellino arrestato quarantenne con 5 kg di hashish
Un uomo di 40 anni, residente ad Avellino, è stato arrestato sabato scorso dai Carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il fermo è scaturito a seguito di un controllo del veicolo in cui l'uomo si trovava, durante il quale i militari hanno rinvenuto circa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
