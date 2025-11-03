Autunno vecchio stile Giuliacci | quando arrivano freddo e pioggia

Dopo settimane dal sapore quasi estivo, l'autunno sembra finalmente pronto a riprendersi la scena. Le previsioni meteo di Mario Giuliacci parlano chiaro: i prossimi quindici giorni saranno dominati dal maltempo, con ben 11 giornate di pioggia distribuite da Nord a Sud, anche se non tutte nello stesso momento. Insomma, ci aspetta un periodo dal gusto decisamente autunnale, di quelli che ricordano le stagioni di una volta. Tre fasi - L'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci descrive uno scenario a tre fasi, in cui le perturbazioni si susseguiranno una dopo l'altra. La prima fase è già alle porte: tra lunedì 3 e martedì 4 novembre, la perturbazione attualmente in transito porterà piogge diffuse sulle regioni del Centro-Sud, insistendo poi soprattutto su quelle meridionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

