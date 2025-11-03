Autobus nel torrente a Valfurva | confermato il malore del conducente

Sondriotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto venerdì mattina lungo la statale 300 del Gavia, quando uno Autobus della ditta Perego, con sette studenti a bordo, è precipitato nel greto del torrente Frodolfo attorno alle ore 7,25. Le indagini hanno confermato che la causa dell’uscita di strada è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

