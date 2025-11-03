Auto volante no ma forse capace di decollare Rumors e misteri attorno alla Tesla Roadster di Elon Musk

Roma, 3 novembre 2025 – Ormai lo sappiamo tutti bene: Elon Musk ha l’abitudine di lanciare idee che sembrano uscite da un fumetto di fantascienza. Salvo poi provare, passo dopo passo, a trasformarle in realtà e l’auto volante è una di quelle visioni che lo accompagnano da anni, quasi come un’ossessione. L’idea si affaccia già attorno al 2014, quando Musk iniziò a parlare di una futura Roadster “spinta oltre i limiti tradizionali”. All’epoca sembrava una battuta, una provocazione per raccontare il futuro dell’auto elettrica. Ma oggi, a ch punto siamo? Scopriamolo. Elon Musk: “Non sarà solo veloce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto volante no, ma (forse) capace di decollare. Rumors e misteri attorno alla Tesla Roadster di Elon Musk

Approfondisci con queste news

Auto contro una volante della polizia nel Napoletano, morto un agente: rintracciato l'automobilista fuggito. #ANSA Vai su Facebook

Questa notte, a Torre del Greco (Napoli), un auto ha travolto la Volante su cui viaggiavano Aniello e Ciro. Per Aniello, capo pattuglia, non c'è stato nulla da fare. Lascia moglie e 3 figli. Ciro è rimasto gravemente ferito. #essercisempre #inostricaduti #1novembr - X Vai su X

Dalle strade al cielo. Le auto volanti sono realtà, e arrivano dalla Cina - Arriva l'auto volante modulare, un veicolo elettrico capace di viaggiare su strada e in aria. Da money.it

L’auto volante sarà in vendita dal prossimo anno - Il prezzo rimane ancora top secret Conviene rimanere con i piedi per terra, in tutti i sensi, perché la stessa ... Riporta panorama.it