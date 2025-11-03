Auto usate sempre più richieste | aumentano gli acquisti e arriva una nuova mascotte
Nonostante qualche fluttuazione, il mercato dell'usato continua a crescere in Italia, toccando quasi il +4% nella prima parte del 2025. Così BeBeep lancia la mascotte Camilla, un'ape che aiuta gli automobilisti a districarsi nel mercato dell'usato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Scopriamo 3 auto usate che dureranno praticamente in eterno, tre vetture considerate quasi indistruttibili: mettetevi comodi e godetevele. https://auto.everyeye.it/notizie/3-auto-usate-chilometri-non-contano-potrete-acquistarle-scatola-chiusa-838523.html?ut - facebook.com Vai su Facebook
Auto usate con chilometri truccati. Otto richieste di patteggiamento - Al via ieri l’udienza preliminare per la megatruffa delle auto usate vendute con i chilometri ribassati scoperta dal pm Alessio Bernardi, che nell’aprile 2024 aveva ottenuto sette misure cautelari per ... Si legge su ilgiorno.it