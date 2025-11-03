Auto si ribalta sulla strada regionale 71 | ferito estratto dai vigili del fuoco

Corrieretoscano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO – Un intervento dei vigili del fuoco di Arezzo ha avuto luogo poco dopo le 13  sulla Strada Regionale 71, nei pressi di Policiano, a seguito di un incidente che ha coinvolto due vetture. Una delle auto si è ribaltata su un fianco. All’arrivo dei soccorritori, uno degli occupanti era rimasto bloccato all’interno del veicolo. La squadra dei vigili del Fuoco ha eseguito le operazioni di estricazione, consegnando il ferito al personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili urbani, per i rilievi e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Intrappolato nell'auto dopo lo schianto - L'impatto ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata su un fianco ... toscanamedianews.it scrive

auto ribalta strada regionaleAuto si ribalta dopo lo scontro: un ferito a Torrette in eliambulanza - Un altro grave incidente stradale si è verificato sulla superstrada Ascoli Mare tra le uscite di Castel di Lama e Maltignano. Come scrive youtvrs.it

auto ribalta strada regionalePerde il controllo dell’auto e si ribalta sulla provinciale - Sul posto i carabinieri per i rilievi, il personale del 118, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio emergenza strade ... Segnala lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ribalta Strada Regionale