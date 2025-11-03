Auto pignorate ' sparite' per i creditori in realtà venivano vendute all' estero | denunciata una 67enne

Cesenatoday.it | 3 nov 2025

Secondo gli investigatori della Polizia stradale di Forlì acquistavano a prezzi simbolici o gratis auto gravate da pignoramenti o altri vincoli che poi facevano ‘sparire’ dal punto di vista burocratico, ma che in realtà venivano vendute all'estero: denunciati una 67enne titolare di un'agenzia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

