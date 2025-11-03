Auto pignorate e poi vendute all' estero | nei guai il titolare ferrarese di un autosalone

Secondo gli investigatori della polizia stradale di Forlì acquistavano a prezzi simbolici o gratis auto gravate da pignoramenti o altri vincoli che poi facevano ‘sparire’ dal punto di vista burocratico, ma che in realtà venivano vendute all'estero: denunciati una 67enne titolare di un'agenzia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

Falsi documenti per far sparire vetture pignorate poi rivendute all’estero. La Polizia Stradale di Forlì smantella un giro da oltre 160 auto - facebook.com Vai su Facebook

Traffico illecito d'auto, due denunciati: «Rivendevano all'estero mezzi pignorati o alle prese con guai fiscali» - Una 67enne che gestisce a Cesena un'agenzia di pratiche auto e un 33enne titolare del salone nel Ferrarese, denunciati per per falso documentale, sostituzione di persona e truffa ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Facevano "sparire" le auto pignorate per poi rivendere i pezzi all'estero: truffati oltre cento automobilisti - Secondo la polizia stradale, un autosalone del ferrarese e un’agenzia di pratiche auto di Cesena avrebbero gestito la compravendita irregolare di oltre 160 veicoli. Da today.it