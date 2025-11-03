Auto di lusso rubata a Napoli ritrovata a Cassino | telaio clonato e targa straniera

Continuano i controlli della Polizia di Stato nel tratto autostradale che attraversa la provincia di Frosinone.Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino nello scorso weekend hanno proceduto al controllo di un autocarro con a bordo due persone di nazionalità straniera. Dagli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

