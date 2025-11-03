Auto contro tir sulla SS100 | due morti

Tarantini Time Quotidiano Due persone sono morte nel pomeriggio di oggi, a causa di un violento incidente stradale, sulla SS100 all’altezza di San Basilio. Le vittime viaggiavano a bordo di un Doblò bianco che, per cause da accertare, si è scontrato contro un autoarticolato. Per i due passeggeri non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’autista del camion è lievemente ferito ma non in pericolo. Sul posto soccorritori del 118 e carabinieri. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

