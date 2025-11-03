Auto | Casu Pd ' presentata mozione per equità e trasparenza tariffe sulle assicurazioni '

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “È indispensabile un'assunzione di responsabilità da parte del governo sul tema dell'equità e della trasparenza delle tariffe sulle assicurazioni per la Rc Auto. Dobbiamo prendere atto che nell'attuale piano di regole, tutti gli strumenti ora messi in campo non sono stati sufficienti. Il governo può continuare a negare il problema facendo finta che non esiste come ha già fatto in passato quando insieme all'onorevole Borrelli di Avs e le altre forze di opposizione abbiamo già posto il tema, o cambiare rotta approvando la proposta del Pd per un intervento legislativo organico volto a stabilire concretamente il principio di equità tariffaria nel mercato RcA. 🔗 Leggi su Iltempo.it

auto casu pd presentata mozione per equit224 e trasparenza tariffe sulle assicurazioni

© Iltempo.it - Auto: Casu (Pd), 'presentata mozione per equità e trasparenza tariffe sulle assicurazioni '

News recenti che potrebbero piacerti

Casu (Pd), nel ddl Ia inserire norme per l'indipendenza digitale - Il governo ha presentato un emendamento" che interviene sull’obbligo di usare server localizzati sul territorio nazionale. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Casu Pd Presentata