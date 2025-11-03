Auto | Casu Pd ' presentata mozione per equità e trasparenza tariffe sulle assicurazioni '

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “È indispensabile un'assunzione di responsabilità da parte del governo sul tema dell'equità e della trasparenza delle tariffe sulle assicurazioni per la Rc Auto. Dobbiamo prendere atto che nell'attuale piano di regole, tutti gli strumenti ora messi in campo non sono stati sufficienti. Il governo può continuare a negare il problema facendo finta che non esiste come ha già fatto in passato quando insieme all'onorevole Borrelli di Avs e le altre forze di opposizione abbiamo già posto il tema, o cambiare rotta approvando la proposta del Pd per un intervento legislativo organico volto a stabilire concretamente il principio di equità tariffaria nel mercato RcA. 🔗 Leggi su Iltempo.it

