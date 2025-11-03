Australia trovato messaggio in bottiglia scritto da un soldato nel 1916 durante la Prima guerra mondiale per la madre | Tutto va bene il cibo è buono - VIDEO

Il messaggio è stato scritto 109 anni fa da un soldato australiano che gettò la bottiglia in mare mentre navigava verso la guerra in Francia, in cui fu poi ucciso Su una spiaggia in Australia, una donna ha ritrovato una bottiglia contenente un messaggio scritto alla propria madre da un soldat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Australia, trovato messaggio in bottiglia scritto da un soldato nel 1916, durante la Prima guerra mondiale, per la madre: "Tutto va bene, il cibo è buono" - VIDEO

