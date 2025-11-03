Australia ritrovata sulla spiaggia il messaggio in bottiglia scritto da un soldato alla madre oltre un secolo fa

Il militare, poi deceduto in guerra, stava viaggiando tra gli oceani per raggiungere nel 1916 la costa francese Solo il mare può restituire dopo oltre un secolo le memorie di un uomo. Un soldato australiano scrisse alla madre mentre navigava verso la guerra in Francia e gettò la lettera tra l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Australia, ritrovata sulla spiaggia il messaggio in bottiglia scritto da un soldato alla madre oltre un secolo fa

