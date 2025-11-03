Ausl M5s | Quadro allarmante de Pascale dovrebbe nutrire dubbi
«Prendiamo atto – interviene nel dibattito il Movimento 5 Stelle di Piacenza - che il presidente della nostra Regione, Michele de Pascale, nella sua recente visita a Piacenza, avrebbe dichiarato, rispetto alla gravissima situazione giudiziaria della Ausl della nostra città, di nutrire “Massima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercoledì 29.10 alle ore 15,00, nell’ambito del programma 2025-26 della libera università di Campegine, incontro alla sala delle assemblee della Croce Bianca di Sant’Ilario d’Enza con la dr.ssa Barbara Gilioli (direttrice del Distretto Ausl di Montecchio Emilia) - facebook.com Vai su Facebook