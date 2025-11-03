Aurora Volley Brindisi vittoria netta contro Frimarc Surbo e primato confermato

BRINDISI - Quarta vittoria consecutiva per l’Aurora Volley Brindisi, che al PalaZumbo supera con un netto 3-0 (25-11, 25-19, 25-17) la Frimarc Surbo, confermandosi capolista del Girone B di Serie C con 12 punti in classifica.Un successo mai in discussione per le ragazze di coach Monica Casalino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

