Aurora Tila uccisa a 13 anni oggi la sentenza a Bologna | la caduta fatale dal balcone e le accuse al fidanzato 15enne

È iniziato al tribunale per i minorenni di Bologna il processo per il femminicidio di Aurora Tila, la 13enne che il 25 ottobre 2024 sarebbe stata spinta dal balcone del settimo piano dal fidanzato, un ragazzo di 15 anni, oggi 16enne. L’imputato è accusato dal pm di omicidio volontario con l’aggravante dello stalking, ma si è sempre dichiarato innocente. Il procedimento si svolge con rito abbreviato, che prevede la possibilità di uno sconto di un terzo della pena. In aula è presente la madre della vittima, Morena Corbellini, assistita dagli avvocati Anna Ferraris e Mario Caccurri, mentre il giovane imputato è difeso dagli avvocati Ettore Maini e Rita Nanetti. 🔗 Leggi su Open.online

