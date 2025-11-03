Aurora Tila uccisa a 13 anni condannato a 17 anni l’ex fidanzato che l’ha fatta cadere dal balcone
Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino oggi 16enne imputato per l’omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva. Il giovane aveva avuto una storia con la 13enne, che poi lei aveva interrotto. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi, mentre la difesa l’assoluzione. L’imputato era accusato di omicidio volontario con l’aggravante dello stalking, ma si è sempre dichiarato innocente. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Scaraventò la 13enne Aurora Tila dal tetto il 24 ottobre 2024 a Piacenza, sedicenne condannato a 17 anni di carcere. - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per il 16enne che l'avrebbe spinta dal settimo piano - X Vai su X
Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... ilmattino.it scrive
Femminicidio Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni: la tredicenne morì a Piacenza precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino. Il pm: vent’anni di carcere - Il ragazzino è accusato dell’omicidio volontario aggravato: lei precipitò dal settimo piano a Piacenza. ilrestodelcarlino.it scrive