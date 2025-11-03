Aurora Tila morta a Piacenza l’ex condannato a 17 anni
È stato condannato a 17 anni l’ex di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, cadendo dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva. Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato il ragazzo, oggi 16enne, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Sono state riconosciute tutte le aggravanti, compreso lo stalking, tasto sul quale batteva il collegio di legali della madre della ragazzina, Morena Corbellini. Nel complesso, l’unica attenuante riconosciuta al giovane, che si è sempre dichiarato innocente, è quella della minore età. Al ragazzo sono stati inflitti 17 anni, a fronte della richiesta della pubblica accusa di 20 anni e 8 mesi, il massimo della pena per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
