Aurora Tila morta a 13 anni | chiesta condanna a 20 anni e 8 mesi per l’imputato sedicenne

La ragazzina precipitò da un balcone al settimo piano del suo condominio a Piacenza il 25 ottobre 2024: l’accusa è omicidio volontario aggravato dallo stalking. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Aurora Tila morta a 13 anni: chiesta condanna a 20 anni e 8 mesi per l’imputato sedicenne

Altri contenuti sullo stesso argomento

La mamma di Aurora a Parma: «Mi aspetto una sentenza esemplare» - X Vai su X

Aurora uccisa a 13 anni dall’ex fidanzato, parlano la mamma e la sorella: “Mi ricordo il suo sorriso e la sua voglia di vivere” Guarda l’ultima puntata di #ÈsempreCartabianca solo su @mediasetinfinity Vai su Facebook

Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino. La mamma: “Lei non lo voleva più” - Il ragazzino è accusato dell’omicidio volontario aggravato: lei precipitò dal settimo piano a Piacenza. ilrestodelcarlino.it scrive

Al via la discussione del processo per l’omicidio di Aurora Tila: la sentenza potrebbe arrivare in giornata - La ragazza di 13 anni, morì dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva, e secondo l'ipotesi accusatoria a spingerla sarebbe stato il suo fidanzato ... Da dire.it

La madre di Aurora Tila: «Uccisa a 13 anni, è la vittima di femminicidio più giovane. Quel 15enne in 90 minuti le ha fatto cose terribili e nessuno l'ha aiutata» - Il 25 ottobre 2024 la tredicenne morì precipitando dal settimo piano di una palazzina a Piacenza: un ragazzino è a processo per l'omicidio. Da corrieredibologna.corriere.it