Aurora Tila l' ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio La tredicenne morì dopo essere precipitata dal settimo piano

Leggo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta a Piacenza il. 🔗 Leggi su Leggo.it

aurora tila l ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio la tredicenne mor236 dopo essere precipitata dal settimo piano

© Leggo.it - Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio. La tredicenne morì dopo essere precipitata dal settimo piano

Scopri altri approfondimenti

aurora tila ex fidanzatoAurora, 13enne precipitata dal balcone a Piacenza: ex fidanzato condannato a 17 anni - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato, con il rito abbreviato, alla pena di 17 anni, il 16enne accusato dell'omicidio pluriaggravato della sua ex ragazza, Aurora Tila, la 13enne morta ... Segnala msn.com

Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... Come scrive msn.com

Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni -   Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Aurora Tila Ex Fidanzato