Aurora Tila il pm chiede 20 anni per il 16enne accusato del femminicidio

Il pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto di condannare alla pena di 20 anni (più 8 mesi per il porto abusivo di un cacciavite), il ragazzino 16enne accusato dell’omicidio volontario – con l’aggravante degli atti persecutori, aggravati dalla minore età della vittima e dal fatto di essere legato ad essa da una relazione affettiva – di Aurora Tila, 13 anni, morta il 25 ottobre del 2024 a Piacenza dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva. La Procura ha chiesto inoltre di non riconoscere le attenuanti generiche al ragazzino che secondo l’accusa spinse la 13enne dal terrazzo sopra casa a Piacenza il 25 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aurora Tila, il pm chiede 20 anni per il 16enne accusato del femminicidio

